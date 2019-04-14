Başakşehir’in sponsor zengini bir takım olduğunu bir kenara bırakırsak iki takımın futbollarının teraziye konulacağı bir maç bu. Başakşehir: top rakipteyken alan daraltan. meşin yuvarlağı aldığında da ne yapacağını iyi bilen bir takım. Nitekim sağ kanatlarından açtıkları 5 toptan 1’i gol oluyor. Beşiktaş ise tam tersine topla ne yapacağını bilmez halde. Beraberlik golünü de örgütlü atakla değil, kornerden buluyor zaten. Visca’nın karşısına önce Medel’in sonra Caner’in oynaması, önüne de Ljajic’in çekilmesi, Beşiktaş’ın nasıl dengesiz bir takım olduğunun göstergesi. 5 kişi geriden top çıkarmaya çalışırken 5 kişi de sırtı dönük top bekliyor. Bu tabloya bakınca ilk yarının 1-1 bitmesi şans. Siyah-Beyazlılar, 2. yarıya Ljajic’i sola, Medel’i ortaya çekerek başlıyor. Zaten Ljajic, kanada yakın daha etkili. Orta alanın prese başlaması, karşı alana kanatlara açılarak gitmesi etkili oluyor. Nitekim kanattan gelen çapraz bir topta da 2. golü buluyor Kartal... Bunda Başakşehir’in yaşlı bir takım olmasının ve oyundan düşmesinin etkisi de var. Nihayet Kagawa oyuna giriyor. Bundan sonra Atiba-Dorukhan ikilisine büyük iş düşüyor. Giderek morallenen Beşiktaş, daha çok topla oynuyor, pozisyonlara giriyor. Ve uzun bir aradan sonra Beşiktaş, Başakşehir’i yenmeyi başarıyor.