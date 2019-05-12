Olmaz işler

Liderlik koltuğu fiyakalı ama kesinlikle rahat değil! Galatasaray, Rizespor karşısına işte o rahatsızlıkla çıkıyor. Buraya kadar kovaladığı şampiyonluk yarışını bırakmak istemiyor. Okan Buruk’un yönettiği her takımda olduğu gibi son derece disiplinli, ne yaptığını bilen bir ekip var karşılarında. İlk bölümünde G.Saray’ı kendi sahalarında karşılıyor. Ancak maçın devamında G.Saray’ın da pek de üretken olamadığını fark ettikleri anda sahaya kazanmak için çıktıklarını gösteren bol tehlikeli atakla rakiplerini zorlamaya başlıyorlar.

Peki G.Saray ne yapıyor? Tek bir yanıtı var: OLMAZ İŞLER! Rizespor’un sert ve oyunu bozan yapısına formül bulamıyor, oyunu kanatlara açamıyor. Evet, ilk golü bulan G.Saray: 9. dakikada Onyekuru’nun akıl dolu pası ve Feghouli’nin mükemmel vuruşuyla öne geçiyorlar ama bu gol onları pek rahatlatmıyor! Zira yarattıkları boşluklar; rakibin cesaretlenmesine, ciddi pozisyonlara girmesine ve bütün savunmanın seyrettiği bir pozisyonla Muriqi’yle skoru eşitlemelerine yol açıyor. Bir de takımda ne yaptığı gerçekten soru işareti olan Diagne var. Bu yorumun nedeni, 38. dakikada kaçırdığı penaltı değil. Bu ve bütün maçlarda olan ciddiyetsizliği! Donk’un futbolu iyi olsa da şımarık bir çocuk sorumsuzluğunda olması işin dengesini iyice bozuyor. Rizespor’un sert futboluna karşı adaleti kendi sağlama çabası, oyundan erken alınmasına yol açıyor. Bu bir yandan da kader anı! Zira onun yerine oyuna giren Emre Akbaba, 6 dakika sonra bacağı kırılarak sahadan ayrılıyor. Çıkarken takımının, bizim ve seyircinin bütün moralini de beraberinde götürerek... Zaten oynamaya gönlü olmayan Sarı-Kırmızılılar, rakibin kırmızı kart görmesine ve Muslera’nın tüm çabalarına rağmen 76’da Aminu’yla 1 gol daha yiyor. Fatih Terim’in değişikliklerle risk alarak baskıyı artırmaya çalışması sonuç veriyor. 91. dakikada Onyekuru’nun düşürülmesine verilen penaltı akıllara ziyan bir sahneye daha yol açıyor. Sinan ve Diagne arasındaki penaltı itişmesi!.. Kalan dakikalarda hem penaltıyı hem de Feghouli’nin ortasıyla galibiyet golünü Diagne imzalıyor. Gelen 3 puan, altından bile değerliyse de maçtan en çok akılda kalan ‘olmaz işler’ oluyor.