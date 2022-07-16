Üzüm üreticisi artan maliyetten dert yandı: 'Destek olmuyorlar, köstek olmasınlar'

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CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’da üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. Üretici Engin Koyun, artan mazot fiyatlarından dert yandı. Masraflarının 4 katına çıktpını aktaran Koyun, hükümetin üreticilere destek vermediğinin altını çizerek "Destek olmuyorlar, köstek olmasınlar" dedi.

ANKA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:09

Bekir Başevirgen, Manisa’da üzüm üreticilerini ziyaret etti. Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ünsal, “Bu üzüm fiyatının 23 lira ile 25 lira altında olmaması lazım. Çünkü alınan şeylerin hepsi belli fiyatları… DAP, 160 lira iken şimdi 850 lira oldu. Üre 120 liraydı, 650 lira olmuş. Bordo 180 liraydı, 650 lira oldu. Mazot, 6 lira iken 28-30 lira oldu. İlaçları ise yüzde 250 lira artış sağladı” diye konuştu.

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