Kahvaltı sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Osetya çöreği tarifi...

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2024 Pazartesi, 09:49
Kahvaltı sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Osetya çöreği tarifi...

Yumuşacık hamuru ve mis gibi tereyağıyla servis edilen Osetya çöreği, kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Yapımı biraz zahmetli olsa da, tadı kesinlikle uğraşınıza değecek. Eğer Osetya çöreğini daha önce denemediyseniz, bu hafta sonu için harika bir seçenek olabilir.

Kahvaltı sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Osetya çöreği tarifi...

Osetya çöreği, çay saatlerinde ve kahvaltılarda farklı bir hamur işi denemek isteyenler için mükemmel bir tarif. Her lokmada hayran kalacağınız bu çörek, yumuşacık dokusuyla ve enfes lezzetiyle sizi büyüleyecek. Kahvaltı sofralarınıza veya çay saatlerinize çok yakışacak olan Osetya çöreği, her ısırıkta yumuşaklığıyla kendine hayran bırakacak. Peki, kahvaltı sofralarına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte Osetya çöreği tarifi...

Kahvaltı sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Osetya çöreği tarifi...

OSETYA ÇÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

600 gram un

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

3 adet patates (haşlanmış)

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Kahvaltı sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Osetya çöreği tarifi...

OSETYA ÇÖREĞİ YAPILIŞI

Haşlamış olduğunuz patatesleri rendeleyin veya ezin. 

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve tuzu ilave edip, karıştırın. 

Hazır olan harcı bir kenarda bekletin.

Geniş bir karıştırma kasesinde ılık süt ve kuru mayayı karıştırın.

Üzerine toz şeker ve sıvı yağ ekleyip tekrar karıştırın.

Un ve tuzu da ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerine streç film kapatıp, oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın.

Mayalanmış olan hamuru 3 parçaya bölün.

Hamuru elle açacağınız için, hamurun yapışmaması için ellerinizi yağlayın. 

Tezgaha aldığınız hamuru daire şeklinde, yemek tabağı boyutunda ellerinizle açın.

Hazırlamış olduğunuz patatesli harcı da hamurların sayısına eşit olacak şekilde  3'e bölün ve hazırladığınız hamurun orta kısmına ilave edin.

Hamuru kenarlardan toparlayıp ortada birleştirin. 

Hamuru ters çevirip yine baştaki gibi ellerinizi yağlayıp, aynı şekilde açın.

Hazırladığınız çöreği pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aktarın. 

Hamurun orta kısmına bıçak yardımıyla küçük bir delik açıp, önceden ısıtmış olduğunuz 220 derece fırında 12 dakika, kontrollü olarak pişirin.

Pişen çörek fırından çıktıktan sonra üzerini tereyağıyla yağlayıp, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

Afiyet olsun!

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