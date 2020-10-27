‘’ Beyaz bir adam olarak ne yapabilirdim ki? ‘’
Milwakuee Bucks’ın Amerika’da siyahilere yönelik artan ırkçılığa tepki olarak çıkmadığı maça ilişkin ilk kez konuşan Kyle Korver; ‘’ Kararı aldığımızda soyunma odasında oturuyorduk ve hepimizin gözleri dolmuştu. Beyaz bir adam olarak ne yapabilirdim ki? ‘’ dedi.
Amerika’nın Wisconsin eyaletinde polis tarafından sırtından 7 defa vurulan Jacob Blake’in yaralanmasını protesto etmek için Milwakuee Bucks, NBA playofflarında Orlando Magic ile oynayacağı 5.maça çıkmama kararı almıştı. Bucks’ın protestosu büyük bir yankı uyandırırken o gece yaşananlara ilişkin Kyle Korver açıklamalarda bulundu. Creighton Üniversitesi’nin düzenlediği panele katılan Korver o gece ile ilgili; ‘’ Yardımcı antrenör David Ham’ın Milwakue’de yaşayan iki oğlu var. Olaydan sonra soyunma odasında sürekli ağlıyordu. O gece herkes gergindi ve duygusaldı. George Hill ve Sterling Brown maça çıkmak istemiyorlardı. Takımda geri kalanlarda aynı fikirdeydi ama ne yapacağımızı bilmiyorduk. Takımdaki beyazlar olarak ne söyleyebilirdik ki? Blake’in olayından önce de sık sık soyunma odasında bu olayları konuşuyorduk. Maçtan önce giydiğimiz ‘Black Lives Matter’ tişörtlerimize baktık ve bundan daha fazlasını yapmamız gerektiğini hepimiz biliyorduk. Ülkede yaşayanlar hiçbir zaman eşit olamadı. Siyahların yaşamları daha önemli olana kadar hepimizin hayatı aynı olamaz. ‘’dedi.
Milwakue Bucks’ın almış olduğu boykot kararının ardından NBA’deki diğer takımlarda maçlara çıkmama kararı almıştı.
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