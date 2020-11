'10'un gecesinden: "Her şeyi futbolla kazandım"

26 Kasım 2020 Perşembe, 11:59

Geçirdiği kalp krizi sonrasında 60 yaşında hayata veda eden Diego Maradona, futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarılarının yanında Arjantin’in en önemli radyo ve televizyon ödülü olan Martin Fierro ödülünü de kazanmıştı.

Arjantin ve dünya futbolunun en önemli figürlerinden olan Diego Maradona, 2005 yılında Arjantin’de yayın yapan Canal Trace ile ‘’ La noche del Diez ‘’ (On’un gecesi) programı için anlaşmaya vardı. Maradona programda ünlü isimleri konuk ederken konukları arasında Pele de vardı. 13 bölüm sonunda sona eren programa konuk olarak gelenler arasında, Robbie Williams ve Fidel Castro da yer alıyordu. Ancak 13 bölümlük programın en ilginç konuğu Maradona’nın kendisiydi. Özel kameralar ve hologram teknolojisi sayesinde Maradona kendisiyle röportaj gerçekleştirme şansını bulmuştu. Maradona programda kendisine sorduğu; ‘’ Mezarlıktasın, Maradona’nın mezarının önünde. Ona ne söylemek istersin?’’ sorusuna; ‘’ Ne söyleyebilirim? Bu soruyu cidden bana mı soruyorsun? Eğer bir şey söylemem gerekirse şunu söylerdim: Futbol oynadığın için teşekkür ederim. Bu oyun bana mutluluğu, özgürlüğü ve gökyüzüne dokunabilme şansını verdi. Her şey, bu hayatta elde ettiğim her şey o top sayesinde. Muhtemelen mezar taşıma da şunu yazardım, her şeyi futbola borçlu. ‘’

Diego Maradona, sunduğu program sayesinde Arjantin’de büyük bir izlenme oranına ulaşırken, 2005 yılında Martin Fierro ödüllerinde En Çok İzlenen Program ödülünü kazandı.