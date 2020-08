30 Ağustos’ta Gazi’de ‘Zafer’e kosacaklar

30 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Gazi Koşusu’nun yapılacağı gün hep derdik ki ‘Haydi Veliefendi’ye koşalım’. Şimdi diyemiyoruz bunu maalesef. Covid-19’dan dolayı yarışseverler büyük koşu için hipodromda değil evlerinde ekran başında olacaklar.

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Çok anlamlı bir gün. 94. Gazi Koşusu’nun da Türkiye Jokey Kulübü tarafından aynı güne denk getirilmesi harika oldu. O gün bu karar açıklandığında alkışlamıştım TJK Başkanı’nı ve yönetimini. Bugün yine alkışlıyorum. Keşke tribünler de dolu olsaydı. Yapacak bir şey yok. Bu sıkıntı hepimizin belini büktü.

ÜÇ SAFKAN FAVORİ

2400 metre mesafelik Gazi Koşusu’na 15 safkan katılacak. (14’ü erkek 1’i dişi). Yarışın başlama saati 17.15. Favori, Ahmet Çelik’in bindiği Call To Victory. Biliyorsunuz Ahmet 5 yıl üst üste bu büyük koşuyu kazanmıştı. Dikkatimi çeken Ahmet daha önce kazandığı yarışlarda favori değildi. Her defasında sürprizi gerçekleştirdi. Bu kez büyük favori. Diğer şanslılar Vernazza’yla Halis Karataş, Lord Of Game’yle Gökhan Kocakaya.

SERVET GİBİ İKRAMİYE

Koşuda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin TL olarak belirlenirken, ikinciye 700 bin TL, üçüncüye 350 bin TL, dördüncüye 175 bin TL ve beşinciye 87 bin 500 TL ödenecek. Yılın en önemli koşusunu kazanacak tayın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 2 milyon 455 bin 250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, 503 bin 125 TL’lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2 milyon 958 bin 375 TL’nin sahibi olacak.

İLK ÖDÜL 2000 LİRAYDI

1927 yılından itibaren her yıl düzenlenen Gazi Koşusu’nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnız bir kez koşabilmeleridir. Gazi Koşusu’nun tarihine baktığımızda ise; ilk defa 10 Haziran 1927 yılında 2000 metre mesafede yapılan yarışın ikramiyesinin 2 bin lira olduğunu görüyoruz.

ŞAMPİYONLARA GÜMÜŞ HEYKEL

Türk yarışçılığının en büyük klasiği olan Gazi Koşusu’nun armağanı, Atatürk’ün at üzerindeki değerli som gümüş heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık’ın eseri olan bu çok değerli som gümüş heykeli, ilk kez “Sadettin” adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı. Gazi Koşusu’nu geçen yıl, Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu “The Last Romance” adlı safkan, jokeyi Ahmet Çelik ile kazanmıştı.

BOLD PİLOT’TAN HIZLISI YOK

- Gazi Koşusu’nda en iyi derece (2.26.22), hâlâ 1996 yılında Özdemir Atman`ın Bold Pilot isimli safkanına ait.

- Gazi Koşusu’nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri; Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartagena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez ile Eliyeşil ekürisi.

- Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim 1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile 9 kez kazanarak Gazi koşusunu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu.

- Ahmet Çelik, Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018) ve The Last Romance (2019) isimli safkanlar ile Gazi koşusunu 5 sene üst üste kazanarak önemli bir rekora imza attı.

‘O RUHU GÖNÜLLERDE YAŞAYACAĞIZ’

Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şirin Bozkurt, yaptığı açıklamada “Gönül isterdi ki burada bir karnaval havası olsun. Seyircilerimiz ile birlikte bu günü yaşayalım isterdik ama maalesef pandemi nedeniyle mümkün olmayacak bu nedenle” dedi. Gazi Koşusu’na katılacak safkanlara başarılar dileyen Mehmet Şirin Bozkurt, “Hepsinin ayakları düz bassın, hak eden kazansın. Bu sene 15 safkan kayıt yaptırdı. Her ne kadar seyircisiz olsa da o Gazi ruhunu burada gönüllerimizde ve ekran başında hepimiz yaşayacağız” diye konuştu.

KOŞUNUN TARİHİNE DAMGA VURANLAR

- Gazi Koşusu kazanan aygırlar ve tayları: Cap Gris Nez ve yavrusu Yılmazkaya, Karayel ve yavruları I. Seren ile Cartegena, Akkor ve yavrusu Toraman, George Thomas ve yavrusu Caprice.

- Gazi Koşusu kazanan kısraklar ve tayları: Darling ve yavrusu Atlıhan

- Yavruları en çok Gazi Koşusu kazanan aygırlar: Cihangir: Atlıhan, Melikşah, Kayarlı, Pikehan, Minimo ve Akkor ile 6 defa, Coup De Roi: Toros, Fettan, Mine, Neslihan ve Virago ile 5 defa, Onyx II: Özdemir, Tomru, Şilem, Taşpınar ve Konca ile 5 defa. Wings Of Song: Beau Brummel, Mirage, İcaros, Beau Monair ve Helene de Troia ile 5 defa,

- Yavrusu en çok Gazi Koşusu kazanan kısrak; Fleche d`Or: Beau Brummel, La Fleche ve Beau Monair ile 3 defa. l Eküri biten Gazi koşuları; La Fleche - Cantatrice (1956), Hafız - Kapkara (1986), The Best - Thunder Bolt I (1993).