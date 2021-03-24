46 ülkeden 1590 sporcunun katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaştılar
Ülkemizde düzenlenen Uluslararası Turkish Open Tekvando Turnuvası’nda kızlarımız madalyaları toplayarak gurur kaynağımız oldu. Tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun yer aldığı turnuvada Çağrı Kızıl Tekvando Spor Kulübü, gençler kategorisinde 7 madalya alıp şampiyon olurken bayrak taşıyıcılığı geleneğini sürdürdü.
Geçen yıl açtığı bayrakla tüm dünyada adından “Bayrak Kız” diye söz ettiren Selen Gündüz yine altın kazandı. Selen, bu başarısı ile bizlere olimpiyat hedefine adım adım yaklaştığını gösteriyor. Avrupa Kulüpler ve Dünya Başkanlık Kupası Şampiyonu milli sporcu Meryem İyin bu kez 49 kiloda gümüş madalya kazandı. Varsın olsun. Yine zirvede kaldı, ülkemize çok önemli puanlar getirdi. Turnuvada öne çıkan diğer sporcular 42 kiloda Canan Gündüz ve Elif Sude Akgül oldu. Bu ikili tüm maçlarını farklı alarak finale çıktılar, finalde ise kendi takım arkadaşlarıyla beraber oynamanın gururunu yaşadılar. Başarı emek ister, alın teri ister. Kızlar sizlerde potansiyel var. Ufkunuz açık. Her birinizi kocaman alkışlıyorum.
İŞTE KÜRSÜYE ÇIKANLAR
42 kg. genç kadınlar: 1. Canan Gündüz, 2.Fatmanur Öner, 44 kg. genç kadınlar: 1. Elif Sude Akgül, 2. Zeynep Duru Kaya, 46 kg. genç kadınlar: 1. Selen Gündüz 2. Şeyma Köseoğlu, 49 kg. genç kadınlar: 2. Meryem Elif İyin
‘GURURLUYUZ’
Şampiyon takımın hocası Çağrı Kızıl başarıda büyük pay sahibi. Bu sporcuları öyle yetiştirmek hiç kolay bir iş değil. Çağrı Hoca bakın neler söylüyor: “2019’da Yunanistan’da kazandığımız Avrupa Şampiyon Kulüpler kupasının ardından yine böyle önemli bir turnuvada hem madalya rekoru kırıp hem şampiyon olmak gurur verici. Mutluyuz.”
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