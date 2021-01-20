Abdülkadir Ömür, tedavi için İstanbul’da
Trabzonspor’da Süper Lig’in 20’nci haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen Abdülkadir Ömür, geniş kapsamlı tedavi için İstanbul’a gitti.
Trabzonspor’da Süper Lig’in 20’nci haftasındaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen Abdülkadir Ömür, geniş kapsamlı tedavi için İstanbul’a gitti.
Bordo-mavililerin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu belirtilen Abdülkadir Ömür, İstanbul’a gitti. Genç oyuncunun burada geniş kapsamlı olarak kontrollerinin yapılacağı, ardından ameliyatına yönelik karar verileceği ve tedavisine başlanacağı belirtildi.
Abdülkadir Ömür, geçen sezon da yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı geçirip 183 gün sahalardan uzak kalmıştı.
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