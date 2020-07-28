Abdullah Avcı ile Trabzonspor arasında imza an meselesi
Trabzonrspor Abdullah Avcı ismini yarın (Çarşamba) oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra açıklayacak.
Trabzonpor yönetimi günlerdir adı geçen Abdullah Avcı ile İstanbul'da son bir görüşme yapacak.
Taraflar anlaşma sağlarsa, bordo mavililer Abdullah Avcı ismini yarın (Çarşamba) oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra açıklayacak.
Avcı ile ilk görüşmeyi asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Bodrum'da gerçekleştirmiş ve taraflar prensipte anlaşmaya varmıştı. Bugünkü karar görüşmesine ise başkan Ahmet Ağaoğlu da katılacak.
Avcı, geride kalan sezona Beşiktaş ile başlamış ancak 18. haftanın sonunda yönetim tarafından görevinden alınmıştı. 3 yıllık 36 milyon liraya Beşiktaş'a gelen Avcı'nın kontratına göre, iş bulana kadar maaşını Beşiktaş ödüyor.
Avcı, Trabzonspor'a imza atarsa siyah beyazlılar da bugün itibarıyla yaklaşık 24 milyon liralık bir tasarruf sağlayacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, yakın zamanda Avcı'nın 30 milyon liralık bir tazminatının bulunduğunu da açıklamıştı.
Öteki Trabzonspor için bir başka ihtimal daha bulunuyor. Trabzonspor'da bir başka kanat da takımı kupa finalinde yönetecek olan yardımcı teknik adam Eddie Newton ile devam edilmesini savunuyor.
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