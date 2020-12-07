Abdullah Avcı: Yolumuz uzun!

07 Aralık 2020 Pazartesi, 23:06

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Gelişen takım var. Yol uzun, bunlar olacak. Önemli olan oyunun felsefesini her seferinde daha iyi hale getirebilmek ve geliştirebilmektir." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun özellikle ilk 15 dakikasında bütün organizasyonları, pas açılarını doğru yaparak topa fazla sahip olarak oynadıklarını, sonrasında ilk yarı bitine kadar baskı yemedikleri halde çok öne doğru direkt toplar attıklarını belirtti.

Fizik kapasitesi yüksek bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"İlk yarı sonunda Ekuban'ın içeriyi kapatması ve bundan yakaladığımız geçişle içeriye 1-0 önde girdik. Savunma anlamında doğru durduk, topa sahip olmada bir bölümde çok iyi işler yaptık. Üretmede daha azdık. İkinci yarı 46. dakikada Abdülkadir Ömür ile belki ikinci golü bulabilirdik. 72. dakikada Ekuban ile de ikiyi bulabilirdik. O bölüme kadar da sahada son derece sağlıklı duran iyi hissettiren bir takım vardı. Klasik kenar ve yapılan ortada ilk vuruş kötü ardından top gol atan oyuncunun önünde kaldı. Kalecimiz bir top kurtarmadan yediğimiz gol oldu. Belki bir hamle daha yapabilirdik, kazanabilirdik ama olmadı."

"Üç haftanın sonunda değerlendirmede oyun olarak bugün beni son derece tatmin eden bir takım vardı." diyen Avcı, "Bazen oyunlar istediğiniz gibi olmayabilir maç kazanırsın, bazen büyük bölümünde iyi olur kaybedersin. Gelişen takım var. Oyuncularımın yedikleri golden sonra moralleri bozuldu çünkü o duyguyla oynuyorlardı. Yaptıkları mücadeleden dolayı onları tebrik ediyorum. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Yol uzun, bunlar olacak. Önemli olan oyunun felsefesini her seferinde daha iyi hale getirebilmek ve geliştirebilmektir." ifadesini kullandı.

Avcı, "Takım savunması adına yapılan organizasyonlar hücumu sekteye uğratıyor mu?" şeklindeki bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Bunların hepsini alfabe gibi düşünmeleri lazım. Çok tekrarlarla olan bir şey. Hücumda, dar alanda oynanan set oyunlarında problem çözen oyuncu gerekir. Bir inşaatın temelini atman için önce savunma yaparsın. Öteki türlü iki tarafını oynamadan hücum oynayacağım dersen Rus ruleti gibi olur, devamlı geçiş veren pozisyon veren oyunun nereye aksiyon aldığını bilemezsin. Onun için kağıt üzerinde de yapsan televizyon karşısına geçip play stationda da oynasan çabuk gelişen bir şey değildir. Belki uzun süre daha böyle devam edecek. Bence üç tarafından da bakmak lazım. Bilal, iyi performans gösterdi kazançtır. Diabete oyuna girdi doğru mesaj verdi. Orta sahamızın hepsi doğru performans gösterdi. Savunma doğru durdu. Bunlar bizim için kazançtı. Zamanla bunlar gelişecektir."