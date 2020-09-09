Aboubakar Porto'dan koptu Beşiktaş'a mı geliyor?
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden olan Vincent Aboubakar, kulübü Porto'yla sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden olan Vincent Aboubakar, kulübü Porto'yla sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden olan Vincent Aboubakar, kulübü Porto'yla sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Abola'da yer alan habere göre, Vincent Aboubakar ile Mavi-beyazlı kulübün yöneticileri yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağlandı. Kamerunlu golcünün 2021 yılında bitecek olan sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek.
Aboubakar'ın ismi Beşiktaş'la anılıyor. 2016/17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar; ligde 27 maçta 12 gol, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında ise 9 maçta 6 gol atarak Siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ancak sezon sonunda 10 milyon Euro olan satın alma opsiyonu kullanılmayınca Porto'ya geri dönmüştü.
Porto'ya döndükten sonra ağır bir sakatlık geçiren Aboubakar, mavi-beyazlı forma altında son 3 sezonda 63 maça çıktı ve 41 gole direkt katkı (32 gol, 9 asist) sağladı.Kaynak: Global
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