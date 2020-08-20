Ahmet Nur Çebi'den flaş Mensah açıklaması

20 Ağustos 2020 Perşembe, 16:25

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, HelpSteps İş Birliği Lansmanı'nda lansman ve gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

'Beşiktaş’ın hakkını her zaman savunuyoruz. Haklı olunca da nezaket kuralları çerçevesinde, çığırtkanlık yapmadan bunu deniyoruz' şeklinde konuşan Çebi, Mensah transferinin hikayesini şöyle anlattı:

''Transferin perde arkası uzun bir hikaye. Berna Hanım ile çok önceden görüştük. Öncelik sizindir demişti. Sözüne sadık kalan bir Anadolu hanımefendisiyle işi hallettik. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Anadolu’da bu böyledir. Berna Hanım çok kıymetli biri. Sosyal medyada tacize uğramasını doğru bulmuyorum. Galatasaray taraftarına da şunu söyleyeyim, hanımefendi yapması gerekeni yapmıştır. Bu bir yönetici başarısıdır. Yapabilen yapmıştır. Galatasaray taraftarları kendi yöneticileriyle bu işi görmeli. Gerçi transferdir bu. Galatasaray taraftarlarından rica ediyorum. Saygılı olmalarını rica ediyorum. Kendi yöneticileriyle bunun hesaplaşmalarını yapabilirler diye düşünüyorum''

KOİTA İÇİN KASIMPAŞA'YA TEKLİF YAPILACAK MI?

Son dönemde adı sıkça Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı Koita hakkında konuşan Çebi, bu transferle ilgii olarak ''Transferde Koita ismi geçiyor. Teknik ekibimizden Koita için istek gelirse transferi düşünürüz'' ifadelerini kullandı.