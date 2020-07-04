Ali Koç devreye girdi, Falette krizi çözüldü

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 15:55

Fenerbahçe Kulübü, Simon Falette'nin sezon sonuna kadar takımda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamadığını belirtti.

Sarı-lacivertli ekibin Gine asıllı Fransız futbolcusu Simon Falette'nin kiralık söleşmesinin son bulduğu için Eintracht Frankfurt Kulübü'nün geri çağırdığı iddialarına karşılık Fenerbahçe Kulübü açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Başkan Ali Koç'un Almanya'daki balantılarının Falette krizini çözdüğü öğrenildi.