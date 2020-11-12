Ali Koç: Fenerbahçe'yi yönetmek, holdingden daha zor

12 Kasım 2020 Perşembe, 09:32

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, katıldığı YouTube programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkanlık görevinin zorluğuna dikkat çeken sarı-lacivertlilerin patronu, “Fenerbahçe'yi yönetmek Koç Grubu Başkan Vekilliği koltuğunda oturmaktan çok daha zor. Mukayese bile edilmez. Mütemadiyen diken üstündesin, refleks vermen gereken bir iklim içindesin” dedi.

“Başkanlığı kazanmamı isteyen çok insan vardı” diyen Koç, sözlerine şöyle devam etti:

GÖNÜLLERDE DE TERTEMİZİZ

“Pes edecek noktaya gelmedim. Ben kolay kolay pes etmem. Pes etmemi isteyen arzu eden çok insan olduğunu biliyorum. Pes etse kongreye gitse diye beklentileri olanları biliyorum. Çok iyi bir kulüp başkanı olmadığımı biliyorum. Ama olacağım. Devam edersem bir dönem daha. Bu sezondan umutluyuz. Önemli olan mayıs ayı geldiğinde ne olacağı. Mahkemeden beraat kararları çıktı. Fenerbahçe gönüllerde tertemizdi, şimdi hukuken de bu süreç bitecek.”

“Taraftar Ali Koç olarak ben de kulübün sahiplerinden biriyim, kongre üyelerinden biri olarak. Bu formasyonun değişmesini hiç istemem. F.Bahçe'nin Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona gibi kalması en büyük dileğim.”