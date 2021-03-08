All-Star’da MVP Antetokounmpo

08 Mart 2021 Pazartesi, 12:10

70. kez düzenlenen NBA All-Star’da LeBron James’in takımı sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Karşılaşmada 16 şut denemesinde 16 isabet bulan Giannis Antetokounmpo 35 sayı kaydederken maçın en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Yıldız oyuncu son olarak 1968 yılındaki All-Star maçında 8’de 8 isabet bulan Hal Greer’ın da rekorunu kırmış oldu. Antetokounmpo maç sonunda yaptığı açıklamada, ‘’ Bu ödülü Kobe Bryant adıyla aldığım için çok mutluyum. Harika bir duygu. Bu yıl ödülü kazanmak gibi bir düşüncem yoktu, sadece eğlenmeyi düşünüyordum. Takım harika oynadı ve kazandık. Kobe’nin adı olduğu bu ödüle sahip oldum. Çok mutluyum. ‘’ ifadelerini kullandı.

LEBRON’DAN KÖTÜ PERFORMANS

All-Star’ın yapılmasını eleştiren isimlerden olan LeBron James, daha önce forma giydiği 16 All-Star maçı arasındaki en kötü performansını sergiledi. Yedi şut denemesinin, ikisinde isabet bulan James, maçı dört sayı ile bitirdi. Yıldız oyuncu ayrıca, format değişikliği sonrasında kaptanı olduğu dört All-Star maçını da kazanan ilk oyuncu oldu.

CURRY İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Üç sayı yarışmasında kazanan bir kez daha Stephen Curry oldu. 2015 yılında da şampiyonluğa ulaşan Curry, final turunda rakiplerine 10 sayı fark atarak bu sene de kupaya uzandı. Yıldız oyuncu üç sayı yarışmasını birden çok kez kazanan yedinci oyuncu unvanını da elde etti. Smaç yarışmasında ise kazanan Portland Trail Blazers’dan Anfernee Simons oldu. Genç oyuncu, Portland tarihinde smaç yarışmasında şampiyonluk kazanan ilk oyuncu unvanını elde etti. Gecenin bir diğer etkinliği olan yetenek yarışmasında ise Domantis Sabonis şampiyonluğa ulaştı. Sabonis geçtiğimiz yıl da aynı yarışmada mücadele etmiş, finalde Bam Adebayo’ya kaybetmişti.

LeBron James’in takımının baştan sona önde götürdüğü maçta Stephen Curry attığı 28 sayının 24’ünü üç sayı çizgisinin gerisinden kaydetti.

