Altınordulu Yiğit Emre Çeltik'in yeni adresi Fortuna Sittard
Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, Altınordu'dan Yiğit Emre Çeltik'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Türk futbolunda altyapısına yaptığı yatırımlar ve yetiştirdiği oyuncularla bilinen Altınordu, milli stoper Çağlar Söyüncü'den sonra genç bir oyuncusunu daha 1'inci Lig'den direkt Avrupa'ya gönderdi. Altyapıyla birlikte toplam 8 yıl İzmir ekibinde forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik, Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübüyle resmi sözleşme imzaladı.
Alt yaş gruplarında 30 kez milli formayı terleten Emre, yeni sezonda Hollanda Eredivisie Ligi'nde boy göstererek Türkiye'yi temsil edecek. Bu transferden herhangi bir meblağ talep etmeyen Altınordu, oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 50 pay alacak.
Kendisine verilen emekler için Altınordu'ya teşekkür eden Yiğit Emre Çeltik, "Öncelikle başkanımıza, Hüseyin hocama, teknik ekibimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Neredeyse 8 yılı aşkındır buradayım, başkanımızla beraberim. Akademideki hocalarımızın da emekleri bende çok büyük. İnşallah yurtdışında da Altınordu armasını ve değerlerini en iyi şekilde temsil edeceğim. Onun için çok çalışacağım" dedi. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu olarak 5 büyük lige ihracat yapan, lider yetiştirici kulüplerden biri olma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Transferdeki vizyoner yaklaşımları için Fortuna Sittard kulübüne teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
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