Amerika Açık'ta 9.gün maçları geride kaldı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 09:42

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta, tek kadınlarda Aryna Sabalenka, tek erkeklerde Felix Auger-Aliassime yarı finale çıktı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının dokuzuncu gün akşam seansında, 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova ile karşılaştı.

Bu yılın Fransa Açık şampiyonu Krejcikova'nın dört kez servisini kıran Sabalenka, rakibini 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek Wimbledon'ın ardından ABD Açık'ta da yarı final bileti almayı başardı.

Sabalenka'nın yarı finaldeki rakibi 19 yaşındaki Kanadalı tenisçi Leylah Fernandez oldu.

Diğer çeyrek final maçında 12 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime, şampiyonluk adaylarından Yunan Stefanos Tsitsipas'ı eleyen klasmanın 55 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile son dörde kalma mücadelesi verdi.

18 yaşındaki Alcaraz, setlerde 6-3 ve 3-1 gerideyken sakatlığı nedeniyle çekilince Auger-Aliassime, kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline yükseldi.

Kanadalı tenisçi, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile karşılaşacak.