Anadolu Efes, Moerman ile sözleşmeyi bir yıllığına uzattı
Anadolu Efes, Fransız oyuncusu Adrien Moerman ile sözleşmeyi 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzattı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncusu Adrien Moerman ile sözleşmeyi 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, üç sezondur lacivert-beyazlı takımda görev yapan Moerman, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes forması giyecek.
Anadolu Efes'in şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde 41 karşılaşmada maç başına 6,4 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarıyla oynayan Moerman, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki 27 maçta ise 13,7 sayı, 7,5 ribaunt ve 1,4 asist ortalamaları yakaladı.
Video Haberler
- Veyis Ateş bundan sonra ne yapacak?
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı, 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- Erdoğan kaybederse planı ne olacak?
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- Sedat Peker neden video yayınlamadığını açıkladı
- Yılmaz Özdil'den Veyis Ateş'e gönderme
- Çift doz 'BioNTech' şartı getirdiler