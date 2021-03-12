Anadolu Efes'ten üst üste 7 galibiyet

12 Mart 2021 Cuma, 23:59

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Matej Boltauzer, Ilija Belosevic, Spiros Gkontas

ANADOLU EFES: Sertaç Şanlı 12, Larkin 18, Micic 17, Beaubois 12, Simon 11, Moerman 4, Singleton 8, Doğuş Balbay, Anderson 7, Dunston

ZALGİRİS:Walkup15, Jokubaitis 7, Grigonis 14, Hayes 2, Lauvergne 6, Lekavicius, Jankunas 3, Geben 2, Rubit 13, Vasturia, Lukosiunas

1'İNCİ PERİYOT: 26-12

DEVRE: 49-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-48

Turkish Airlines EuroLeague'in 29'uncu haftasında Anadolu Efes, sahasında Zalgiris'i 89-62'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla üst üste 7'nci galibiyetini alan Anadolu Efes'te Shane Larkin, attığı 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.