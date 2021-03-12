Anadolu Efes'ten üst üste 7 galibiyet
Anadolu Efes, sahasında Zalgiris'i 89-62'lik skorla mağlup etti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Matej Boltauzer, Ilija Belosevic, Spiros Gkontas
ANADOLU EFES: Sertaç Şanlı 12, Larkin 18, Micic 17, Beaubois 12, Simon 11, Moerman 4, Singleton 8, Doğuş Balbay, Anderson 7, Dunston
ZALGİRİS:Walkup15, Jokubaitis 7, Grigonis 14, Hayes 2, Lauvergne 6, Lekavicius, Jankunas 3, Geben 2, Rubit 13, Vasturia, Lukosiunas
1'İNCİ PERİYOT: 26-12
DEVRE: 49-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-48
Turkish Airlines EuroLeague'in 29'uncu haftasında Anadolu Efes, sahasında Zalgiris'i 89-62'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla üst üste 7'nci galibiyetini alan Anadolu Efes'te Shane Larkin, attığı 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
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