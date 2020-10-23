Ankaragücü'nde iki vaka
MKE Ankaragücü, iki sağlık personelinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde rutin korona virüs testleri sonucunda iki sağlık personelinde pozitif vakaya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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