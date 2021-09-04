Ankaragücü'ne transfer yasağı geldiği iddia edildi

04 Eylül 2021 Cumartesi, 13:04

Kısa süre önce transfer yasağını kaldıran Ankaragücü'nde yeniden transfer yasağı geldi.

Yurtspor'un haberine göre Ankaragücü'nün eski teknik direktörü Hikmet Karaman, alacaklarına karşılık Ankaragücü kulübüne transfer yasağı getirtti. Hikmet Karaman'ın 1 milyon 400 bin Tl'ye alacağının faizleri nedeniyle 1 milyon 600 bin Tl'ye çıktığı ifade ediliyor.

YAPILAN MEVCUT TRANSFERLERİ ETKİLEMEYECEK

Yasak geçen sezonu teknik direktörlük yapan Hikmet Karaman'ın alacakları nedeniyle geldiği ve yasağın bu sezon yapılan mevcut transferleri etkilemeyeceği öğrenildi.

YENİ SEZONDA 19 YENİ TRANSFER

Bu sezon TFF 1 Lig’de mücadele eden Ankaragücü, transfer döneminde kadrosuna 19 yeni transferi kazandırmıştı.