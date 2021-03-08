Antalyaspor beraberliğe abone!

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Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Kasımpaşa’yı konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Antalyaspor ilk yarıda 38. dakikada Hakan ile 1-0 öne geçti.
46. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Thelin’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanında auta gitti.
50. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, rakibinden sıyrılır sıyrılmaz kaleye sert şut gönderdi, kaleci Ramazan Köse’den seken topu defans uzaklaştırdı.
72. dakikada orta sahada Hakan Özmert’in kaybettiği topu önünde bulan Hajradinovic, bekletmeden ara pasıyla topu Thelin ile buluşturdu. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Thelin’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan’ın yanından ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Tokat xx, Kamil Çetin xx, Bilal Gölen xx
FTA Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Eren Albayrak xx, Sidney Sam xx (Doğukan Sinik dk. 71 x), Hakan Özmert xx (Serdar Gürler dk. 88 ?), Nuri Şahin xx, Amilton xx (Lukas Podolski dk. 58 x), Fredy xx (Omar İmeri dk. 71 x), Gökdeniz Bayrakdar xx
Yedekler: Doğukan, Ersan Gülüm, Naldo, Orgill, Drole, Ali Eren
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Brecka xx, Sadiku xx (Tosic dk. 89 ?), Haddadi xx, Koomson xx (Anıl Koç dk. 89 ?), Aytaç Kara xx, Bistrovic xx, Varga xx (Drinkwater dk. 76 x), Hajradinovic xx, Thelin xx
Yedekler: Mahmut Taşkıran, Tarkan Serbest, Evren, Mehmet, Furkan, Doğucan Haspolat, Yasin Dülder
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Hakan Özmert (dk. 38) (Antalyaspor), Thelin (dk. 72) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Thelin, Aytaç, Bistrovic (Kasımpaşa), Fredy (Antalyaspor)
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