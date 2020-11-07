Antalyaspor'da bir kulüp personelinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

07 Kasım 2020 Cumartesi, 10:21

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, bir personelin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sağlık kurulumuzca koronavirüs semptomu belirlenen A takıma hizmet veren bir personelimize dün yapılan Kovid-19 testinden pozitif sonuç alınmıştır. Personelimizin takip ve tedavi sürecine, Antalya'da belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.