Antalyaspor'da şok; Podolski sezonu kapattı

Lukas Podolski'nin sağ uyluk arka adalesinde Grade 2C yırtık tespit edildiği ve 3-4 hafta oynayamayacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2020 Pazartesi, 23:33
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Alman yıldız Podolski’nin sezonu kapattığı bildirildi.

Frapor TAV Antalyaspor'un geçtiğimiz cumartesi günü sahasında oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasının 70. dakikasında sakatlanarak, sahayı sedyeyle terk eden Lukas Podolski'nin sağlık kontrolü gerçekleştirildi.

Antalyaspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Burhanettin Çalım, nezaretinde Memorial Antalya Hastanesi'nde, yapılan tetkiklerde Lukas Podolski'nin sağ uyluk arka adalesinde Grade 2C yırtık tespit edildiği ve 3-4 hafta oynayamayacağı belirtildi.


Video Haberler