Arda Turan bu kez bayramları bilerek karıştırdı!
19 Mayıs’la 23 Nisan’ı karıştıran ünlü yıldız, Ramazan Bayramı yerine de Kurban Bayramı mesajı attı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın adını ‘Çocuk Bayramı’ olarak telaffuz eden Arda Turan’a bugün sosyal medya hesabından ironi yaparak, ‘Kurban Bayramınız mübarek olsun’ dedi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir kolej tarafından sosyal medyada videosu istenen Arda Turan, orucun da etkisiyle o gün bayramları karıştırarak, ‘Çocuk Bayramını’ kutlamıştı. Sosyal medyada bu paylaşımı büyük gündem olan Turan, bugün de ironi yaparak sevenlerinin bayramını kutladı. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı yerine, ‘Kurban Bayramınız mübarek olsun’ paylaşımı yaptı.
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