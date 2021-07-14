Arif Kızılyalın: "Başakşehir'in mektuptan haberi vardı"

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:26

Kızılyalın, çıkan haberlerin aksine Başakşehir'in TFF'ye gönderilen mektubun içeriğinden haberi olduğunu ifade etti.

Mektuptaki son düzeltmeleri Başakşehir'in yaptığını açıklayan Kızılyalın, "Mektup hazırlandıktan sonra Başakşehir'e gönderildi. Başakşehir'de birkaç düzeltme yaptıktan sonra oluru verdi. Sonra 'Başakşhir'in mektuptan haberinin olmadığı' şeklinde haberler yayılmaya başlandı ancak bu doğru değil. Bana gelen bilgiler Medipol Başakşehirli yetkililerin mektubun içeriğinden haberdar olduğu yönünde" ifadelerini kullandı.

Devamı videoda...