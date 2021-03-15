Arjantinli yıldızın maç sırasında evi soyuldu, aile saldırıya uğradı
PSG'li Di Maria'nın annesi, babası ve eşi ile çocuklarının evde bulunduğu ve aile bireylerinden yaralananların bulunabileceği iddia edildi. Başka kaynaklar ise ailenin kurtarıldığını öne sürdü.
Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Nantes'a mağlup oldu ve liderlik şansını kullanmazken Arjantinli yıldız Di Maria'nın evinin soyulduğu ve ailesinin de saldırıya uğradığı iddia edildi.
Paris ekibinde maça ilk 11 başlayan Angel Di Maria, 62. dakikada oyundan alındı ve duş almadan stadyumdan ayrıldı.
RMC Sport'un haberine göre, maç sırasında sportif direktör Leonardo ile Mauricio Pochettino arasındaki kısa görüşme sonrası Di Maria'ya oyundan alındı.
Haberde yıldız futbolcunun 'ciddi bir kişisel problem' nedeniyle stattan ayrıldığı belirtildi. Di Maria'nın evi soyulduğu ve hırsızlık sırasında ailesinin evde olduğu iddia ediliyor. Di Maria'nın annesi, babası ve eşi ile çocuklarının evde bulunduğu ve aile bireylerinden yaralanıp ölenlerin bulunabileceği iddia edildi. Başka kaynaklar ise ailenin kurtarıldığını öne sürdü. Aynı anda futbolcu Marquinhos'un da evi soyuldu.
Fransa'da daha önce Icardi ve Dani Alves'in evleri maç esnasında soyguna uğramıştı.
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Mauricio Pochettino, "Maçtan sonra soyunma odasında futbol dışı başka şeyler hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.
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