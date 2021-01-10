Arsenalli Mesut Özil'in ağabeyinden Fenerbahçe paylaşımı

Türk asıllı Alman oyuncunun abisi sosyal medya hesabından Fenerbahçe fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2021 Pazar, 11:39
Arsenalli Mesut Özil'in ağabeyinden Fenerbahçe paylaşımı
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil'den flaş paylaşım geldi.

Türk asıllı Alman oyuncunun abisi sosyal medya hesabından Fenerbahçe fotoğrafını paylaştı.

Arsenal'le ayrılık kararı alan Mesut'un adı Fenerbahçe ile anılıyor.


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