Arsenalli Mesut Özil'in ağabeyinden Fenerbahçe paylaşımı
Türk asıllı Alman oyuncunun abisi sosyal medya hesabından Fenerbahçe fotoğrafını paylaştı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil'den flaş paylaşım geldi.
Türk asıllı Alman oyuncunun abisi sosyal medya hesabından Fenerbahçe fotoğrafını paylaştı.
Arsenal'le ayrılık kararı alan Mesut'un adı Fenerbahçe ile anılıyor.
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