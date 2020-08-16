Atletizm Ligi’nde ilk günün lideri Fenerbahçe

16 Ağustos 2020 Pazar, 00:10

Turkcell sponsorluğundaki Türkiye U20 Atletizm Ligi’nde birinci gün geride kaldı. İlk günün ardından erkeklerde ve kadınlarda 10’ar yarışın 8’ini kazanan Fenerbahçe liderlikte yer alıyor.

Denizli’deki Geleneksel Türk Sporları Kompleksi’nde bulunan Albayrak Atletizm Sahası’nda yapılan ve toplam 16 ekibin katıldığı Turkcell U20 Atletizm Ligi’nde ilk gün geride kaldı. Ligde ilk günün ardından Fenerbahçe’nin hem erkeklerde, hem de kadınlarda liderliği bulunuyor. Kadınlarda ikincilik çekişmesinde Bursa BŞB ile Beşiktaş arasındaki puan eşitliği, iki takımı gün içinde elde ettikleri sıralamalarla ayrıldı. Her iki takımın birer yarış kazandığı günün sonunda Beşiktaş, Bursa’dan daha fazla ikinciliği olduğu için averajla ikinciliğe yerleşti.

İki gün önce aynı yerde yapılan Spor Toto U18 Ligi’ni de kazanan sarı-lacivertliler, U20 Ligi’nde de çifte zafer yaşama yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Yarışmaların ilk gününde sahne alan isimlerden Avrupa ikincisi diskçi Özlem Becerek, 54.55’lik derecesiyle galip gelirken, 400 metre erkeklerde İlyas Çanakçı da 47.25 ile ipi göğüsledi. Günün çekişmeli yarışlarından 3000 metre erkeklerde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Devrim Kazan, Fenerbahçe’nin Avrupa ikincisi atleti Ayetullah Aslanhan’ın önünde 8:43.50 ile takımına 9 puan getirdi.

Günün en önemli derecesi ise genç ciritçi Esra Türkmen’den geldi. Türkmen, beşinci hakkındaki 55.19’luk atışıyla tüm zamanlar Türkiye listesinde altıncı sıraya yükseldi. 18 yaşındaki Esra, geçen sezonu 52.51 ile tamamlamıştı.

Ligde ilk günün sonunda puan durumu şu şekilde:

ERKEKLER

1. Fenerbahçe, 88 puan

2. İstanbul BBSK, 82 puan

3. Konya BŞB, 55 puan

4. Şırnak İdil Omelka, 45 puan

5. Sakarya BŞB, 44 puan

6. Kayseri Gençlik, 39 puan

7. Kayseri Maraton Gençlik, 33 puan

8. Tokat Anadolu Gençlik, 32 puan

9. Denizli Aka Spor, 24 puan

KADINLAR

1. Fenerbahçe, 68 puan

2. Beşiktaş, 51 puan

3. Bursa BŞB, 51 puan

4. Tokat Anadolu Gençlik, 40 puan

5. Mardin Atletizm, 28 puan

6. Kayseri Maraton Gençlik, 17 puan

7. Kayseri Erciyes Doruk Spor, 16 puan



