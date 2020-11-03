Avcı'dan Caner eleştirisi "Bu yüzden ortada oynattım"

Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta açtığı 26 ortayla dikkatleri üzerine çeken eski öğrencisi Caner Erkin hakkında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2020 Salı, 09:52
Avcı'dan Caner eleştirisi
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ise eski öğrencisi hakkında, "Caner Erkin çok orta yaptı. Asist var mı? Yok!" şeklinde konuştu.

"BU YÜZDEN KANATTA DEĞİL, ORTADA OYNATTIM"

Ayrıca Avcı, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemle ilgili bir örnek vererek, "Ben geçen sezon Caner'i bu nedenle kanatta değil, ortada oynattım" ifadelerini kullandı. 



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler