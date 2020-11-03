Avcı'dan Caner eleştirisi "Bu yüzden ortada oynattım"

03 Kasım 2020 Salı, 09:52

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ise eski öğrencisi hakkında, "Caner Erkin çok orta yaptı. Asist var mı? Yok!" şeklinde konuştu.

"BU YÜZDEN KANATTA DEĞİL, ORTADA OYNATTIM"

Ayrıca Avcı, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemle ilgili bir örnek vererek, "Ben geçen sezon Caner'i bu nedenle kanatta değil, ortada oynattım" ifadelerini kullandı.



