Avrupa patentli galibiyet

24 Mart 2021 Çarşamba, 23:35

Tıpkı 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinin ilk maçındaki gibi..

3 yıl önce Fransa'yı devirmiştik açılış maçında şimdi de Hollanda'yı; bir markayı..

Teknik direktör Şenol Güneş ve öğrencilerini kutlamak gerek.

Türk futbolunun kaotik ortamından uzak kalıp sadece işlerine odaklanmışlar belli ki!

İşlerini yaptılar, 4 gollü bir zafer yaşattılar...

Maça, geceye dönersek; sahadaki takım Avrupalıydı.

Demek ki Şenol Güneş Hoca, hiçbir hesaba yer bırakmaksızın, uyumlu olabilecek formda isimleri seçmiş formayı vermiş.

Trabzonsporlu kaleci Uğurcan'ı ve Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı bir kenara bırakırsak , geriye kalan 9 kişi şu an Avrupa liglerinde forma giyen isimlerdi.

Sağ bek Zeki Lille'de oynuyor, stoperler Ozan Kabak Liverpool, Çağlar Leichester; yani İngiltere. Umut Meraş Fransız havası kokluyor, orta alanda Okay Yokuşlu İspanyol futbolunun özelliklerini taşıyor, La Liga patentli. Yusuf Yazıcı Lille'in en değerlisi, Hakan Çalhanoğlu Milan'ın kalması için ikna etmeye çalıştığı bir 10 numara. Kenan Alman disiplininden geliyor, Burak Yılmaz'a Fransızlar, "Merci Bien.." diyor. Yani en az Hollanda kadar Avrupalıydı bizim çocuklar.

Topu panik yapmadan rakibe bırakıp oynamasına izin verdiler. Rakibin top kayıplarını da Burak'ın önüne bıraktılar.

Kral 3 gol attı. Üçleme yaptı. Hollanda'ya en fazla gol atanlar arasına girdi. Şu bir gerçek ki Türkiye'nin en iyi kontratak topçusu o.

Hakan Çalhanoğlu'nun golüne hepimiz şapka çıkardık. Keza ilk yarıda çizgiden topu çıkaran Okay'a da.

3-0 sonrası biraz sendeler gibi olduk, evet, ama bu takımın hata yapma kredisi var.

Sonradan oyuna girenler Taylan, Caner, Enes, Kaan da Avrupalı 11'i bozmadı.

Bozsalar zaten 3-3 biterdi maç, ama 4-2 bitti, Kral Burak rakibin umutlarını söndüren isim oldu...

Evet, bu takımın Katar yolu açık.

Çünkü ilk maçta grubun favorini deviriyorsanız, siz o finallere öyle ya da böyle gidersiniz.

Bize bu sıkıntılı günlerde keyifli bir akşam yaşatan, hele hele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç kazanan millilere binlerce kez teşekkür.



