Avrupada söz Yeşilyurt'un!
CSM Volei Alba Blaj: 0 - Sistem9 Yeşilyurt: 3
Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası’nda final oynayan Türk ekibi Sistem9 Yeşilyurt, 2021 CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Rumen ekibi CSM Volei Alba Blaj’a deplasmanda 3-0 mağlup ederek kupa için büyük avantaj elde etti.
Bu karşılaşmanın rövanşı 24 Mart çarşamba günü İstanbul’da oynanacak. Yeşilyurt, kupayı kazanabilmesi için rövanş karşılaşmasından elde edeceği her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak.
Salon: Sala Sporturilor
Hakemler: Darko Savic (Sırbistan), Monika Ujhazi (Macaristan)
Alba Blaj: Malkovai Antonijevic, Milenkovic, Aleksic, Baciu, Celic, Spasenic (L) (Scott, Rus, Kocic)
Sistem9 Yeşilyurt: Buket, Derya, Zeynep Sude, Carutasu, Scuka, Cross, Bihter (L) (İrem)
Setler: 12-25, 18-25, 16-25
Süre: 62 dakika (19,22,21)
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