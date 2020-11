Bakan Kasapoğlu: "Türkiye organizasyonlar tarafından aranılan bir ülke haline geldi"

11 Kasım 2020 Çarşamba, 09:08

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin son 18 yıllık süreçte geldiği nokta itibarıyla artık organizasyonları talep etmekten öte organizasyonlar tarafından talep edilen, aranılan bir ülke olduğuna işaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ile 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix 2020 öncesi İstanbul Park Pisti’nde incelemelerde bulundu. Kurtköy’deki İstanbul Park Pisti’nde organizasyona ilişkin bilgiler alan ve incelemeler yapan Bakan Kasapoğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, böylesine büyük bir organizasyonun ev sahipliğini İstanbul’da yapmanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ondan aldığımız emaneti, Cumhuriyetimizi daha yükseklere taşımak ve en büyük varlığımız gençlere en güzel şekilde emanet etmek uğruna tüm çabamız, gayretimizle bir ve beraber olarak çalışıyoruz, çalışacağız. Ruhu şad olsun. Sayın Valimiz’le, Intercity’nin yönetim kurulu başkanı Vural Bey’le beraber Formula’nın hazırlıklarını birlikte inceliyoruz ve her şeyin şu an itibarıyla gayet güzel cereyan ettiğini gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Türkiye’nin son 18 yılda iddiasını her alanda yukarıya taşıdığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Ülkemiz özellikle son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, öncülüğüyle, güçlü liderliğiyle her alanda iddiasını yukarılara taşıdı, spor ve spor turizmi de bunlardan biri. Bu heyecana şahitlik yapmak bizler için ayrı bir mutluluk. Organizasyona İstanbul Park, 9 yıl aradan sonra yine ev sahipliği yapacak. Ülkemizi, İstanbul’umuzu tanıtma adına da önemli bir fırsat" diye konuştu.

Türkiye’nin tesis altyapısı ve organizasyon kabiliyetiyle önemli ev sahipliklerini gerçekleştirdiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Türkiye son 18 yıllık süreçte geldiği nokta itibarıyla artık organizasyonları talep etmekten öte organizasyonlar tarafından talep edilen, aranılan bir ülke oldu. Pek çok branşta sıcak ev sahipliğimizle, mükemmel tesislerimizle her türlü organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştiren ülkelerden biriyiz, en öncülerindeniz. İnşallah inanıyorum ki Formula yarışlarını da önümüzdeki hafta sonu en güzel şekliyle gerçekleştirerek yine tarihte güzel bir yer edineceğiz. Spor turizmi, spor tesisleşmesi diyoruz. Geçtiğimiz günlerde ZapSuyu’n drafting şampiyonası düzenlemiştik. Önümüzdeki günlerde Şırnak’ta Cudi’de tenis şampiyonası düzenleyeceğiz. Otomobiliyle, tenisiyle, voleyboluyla, futboluyla, basketboluyla iddiamızı yeterli değil, çok daha yukarılara çıkarma gayretlerimiz var. Bu anlamda hem özel sektörümüz hem sivil toplumumuz hem de devletimizin tüm kuruluşları bugün bir kez daha bu sinerjiyi ortaya koyuyor. Ben bu manada bu sinerjinin, bu beraberlik tablosunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu tabloları daha da artırma noktasında olsun, iş birlikleri ve bu çerçevede yeni birtakım çalışmaları da önümüzdeki günlerde göreceğiz" diye konuştu.



"ULUSLARARASI ANLAMDA ÇITAYI HEP YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Kasapoğlu, sporda çıtayı sürekli daha yukarıya taşıdıklarını belirtirken, şunları kaydetti:

"Spor; kardeşlik, sevgi, birlik, beraberlik demek. Bu coğrafyanın, ülkemizin, bu aziz milletin ruhunu en güzel ortaya koyacağı yönlerden birkaçı bunlar. Sporun bu yönüyle inşallah gerek ulusal gerek uluslararası anlamda çıtayı hep yukarılara taşıyacağız. Önümüzde olimpiyatlar ve çeşitli organizasyonlar var, sporcularımız bizleri gururlandıracak, buna inanıyoruz. Bu güzel millet her türlü sevincin en güzelini hak ediyor ve inşallah onlara bu sevinci yaşatma adına spor camiası olarak yine kurum ve kuruluşlar olarak çalışacağız. Tüm sporseverlere keyifli bir hafta sonu diliyorum. Pandemi yüzünden izleyici olmaması büyük bir kayıp ama ülkemiz pandemi sürecine rağmen bu tür organizasyonu ne kadar güzel ve güvenli bir şekilde gerçekleştireceğini de tekrar ispat etmiş olacak. Pilotlara ve takımlara da başarı diliyorum. Rabbim kazadan beladan korusun."