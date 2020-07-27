Başakşehir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formasını emekli etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Stadı açılışında giydiği 12 numaralı forma ise düzenlenen şampiyonluk gecesinde emekli edildi

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:13
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Başakşehir'in şampiyonluk kutlamasına siyasi figürler damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Stadı açılışında giydiği 12 numaralı forma ise düzenlenen şampiyonluk gecesinde emekli edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 numaralı formasının dev hali tribüne asılırken, şampiyonluk için gönderdiği mesaj da okundu. Mesajda, "2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum" sözleri yer aldı


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