Başakşehir, Junior Caiçara ile sözleşmesini 3 yıl uzattı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:02

İstanbul Başakşehir, Junior Caiçara'nın 2022 yılında bitecek sözleşmesinin 2023-24 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Junior Caiçara’nın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Brezilyalı futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı.

Geldiği günden bu yana ailemizden biri olan, aidiyet duygusu ve sahadaki mücadelesiyle tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara’ya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Caiçara, Süper Lig'de çıktığı 119 maçta 18 asist üretti.