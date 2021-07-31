Başakşehir Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

DHA
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:44
Başakşehir Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Abone Ol google-news

Mücadeleye Başakşehir, Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Emre Kaplan, Mahmut, Tolga, Visça, Berkay, Aleksic ve Muhammet ilk 11'iyle başladı.

Kasımpaşa'nın ilk 11'i ise Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf ve Umut'tan oluştu.

Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 36'ncı dakikada Aleksic'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

Kasımpaşa, 48'inci dakikada Tarkan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

53'üncü dakikada Başakşehir, Deniz Türüç'ün golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleyi 2-1 kazandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler