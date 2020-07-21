Başakşehir satılacak mı? Göksel Gümüşdağ açıkladı...
Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün Katarlılar’a satılacağı iddialarına yanıt verdi.
Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk sonrası çıktığı televizyon programında kulübün Katarlılar’a satılacağına dair çıkan iddialara yanıt verdi.
Kulübün Katarlılar’a satılma gibi bir durum söz konusu olmadığını kaydeden Gümüşdağ şirket olduklarını belirterek “Bu işi daha büyütmek için bu tip görüşmelere tabii ki sıcağız. Bunlar yapılıyor. Ancak Katarlılar’a satılmak gibi bir durum söz konusu değil.” diye konuştu.
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