Başakşehir'den Galatasaray'a kahve fincanlı cevap

09 Ocak 2021 Cumartesi, 22:51

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci’yi transfer etmek istediklerini söyleyince İstanbul ekibinden yıldırım cevap geldi.

Terim, ‘’İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. İrfan Can’ın da bizi istediğini istiyoruz. Resmi görüşmeler olur, konuşulur. Daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız’’ dedi. Bunun üzerine turuncu - lacivertliler, sosyal medya hesaplarına İrfan Can Kahveci’nin soyadına da gönderme yaparak, ‘’Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır’’ mesajını paylaştı.