Beal ve Hayward rekor kırdı Fultz sezonu kapattı
NBA’de Bradley Beal ve Gordon Hayward, dün oynanan maçlarda kariyer sayı rekorunu kırarken Clevland Cavaliers’a karşı oynanan maçta sakatlanan Markellet Fultz sezonu kapattı.
NBA’de normal sezon sabaha karşı oynanan 11 maçla devam etti. Philadelphia Sixers evinde Washington Wizards’ı 141-136 mağlup ederken Washington adına 60 sayı kaydeden Bradley Beal, kariyer sayı rekorunu kırdı. Washington’ının bir diğer yıldızı Russell Westbrook, 20 sayı 12 asist ile oynadı. Sakatlığı devam eden Furkan Korkmaz’ın forma giymediği Sixers’da ise Joel Embiid 38, Seth Curry 28 sayı kaydetti.
Deplasmanda Atlanta Hawks’ı 102-94 mağlup eden Charlotte Hornets’de 44 sayı kaydeden Gordon Hayward, kariyer sayı rekorunu kırarken Hornets, bu sezonki 3. galibiyetini aldı. Hornets’da çaylak oyuncu LaMelo Ball 16 sayı 8 ribaunt ve 5 asistlik katkı sağladı. Atlanta Hawks’da ise Bogdan Bogdanovic 2 sayı ile etkisiz kalırken 23 sayı ile John Collins takımı adına en skorer isim oldu.
FULTZ SEZONU KAPATTI
Orlando Magic’in evinde Clevland Cavaliers’ı 105-94 mağlup ettiği maçta sakatlanan Markelle Fultz sezonu kapattı. ESPN’de yer alan haberde Fultz’un ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. Karşılaşmada Orlando adına 20 sayı kaydeden Terence Ross, galibiyette önemli rol oynarken, Clevland Cavaliers’da Cedi Osman 4 sayı, 5 ribaunt ve 7 asistle oynadı.
NBA’de alınan diğer sonuçlar şöyle:
Indiana Pacers: 114 – Houston Rockets: 107
Miami Heat: 105 – Boston Celtics: 107
New York Knicks: 112 – Utah Jazz: 100
New Orleans Pelicans: 110 – Oklahoma City: 111
Milwakue Bucks: 130 – Detroit Pistons: 115
Phoenix Suns: 123 – Toronto Raptors: 115
Sacramento Kings: 128 – Chicago Bulls: 124
Golden State: 101 – L.A. Clippers: 108
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