Kayserispor-Adana Demirspor maçındaki gerginliğin perde arkası ortaya çıktı.
Belhanda-Hikmet Karaman gerginliğinde küfür iddiası
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Belhanda'nın kendisine küfür ettiğini öne sürdü.
39. dakikada Younes Belhanda'nın yerde kaldığı pozisyonda hakem Tugay Kaan Numanoğlu faul kararı verdi. Kayserisporlular buna yoğun şekilde itiraz etti. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da Belhanda'nın kendini attığını anlatmaya çalıştı.
KARAMAN'DAN 'BELHANDA KÜFÜR ETTİ' İDDİASI
Belhanda da bu duruma tepki gösterince Adana Demirsporlu futbolcu ile Hikmet Karaman arasında tansiyon yükseldi. Bu sırada Karaman hakeme "Belhanda bana f... you' dedi" diyerek şikayette bulundu.
Ancak maçın hakem Hikmet Karaman'a itirazları nedeniyle sarı kart gösterdi. Gerginliği ise araya giren Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli yatıştırdı.
Bu yaşananların ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın devre arası Younes Belhanda'yı oyundan alması dikkat çekti.
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