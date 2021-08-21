Belhanda-Hikmet Karaman gerginliğinde küfür iddiası

KARAMAN'DAN 'BELHANDA KÜFÜR ETTİ' İDDİASI

Belhanda da bu duruma tepki gösterince Adana Demirsporlu futbolcu ile Hikmet Karaman arasında tansiyon yükseldi. Bu sırada Karaman hakeme "Belhanda bana f... you' dedi" diyerek şikayette bulundu.