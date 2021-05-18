Berke Özer, Westerlo'dan Fenerbahçe'ye dönüyor
Fenerbahçe'nin iki sezon boyunca kiralık olarak Westerlo formasını giyen genç kalecisi Berke Özer, sarı-lacivertlilere geri dönüyor.
Fenerbahçe'nin Belçika 2. Lig ekibi KWC Westerlo'ya kiraladığı genç kalecisi Berke Özer, kiralama süresinin dolmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Sarı lacivertlilerin 2019-20 sezonuyla birlikte Westerlo'ya kiraladığı 20 yaşındaki kaleci, Belçika ekibinde bu sezon 23 lig maçında sahaya çıktı. 25 gol yiyen Özer, 8 maçta ise kalesini gole kapattı.
Berke, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Harika şekilde geçen iki yılın ardından Westerlo ailesine veda ediyorum. Öncelikle buraya geldiğim ilk günden son günüme kadar yanımda olan Hasan Çetinkaya, Baturalp Soydaş ve başkanımız Oktay Ercan’a çok teşekkür ederim. Kariyerimde her zaman çok özel kalacak olan bu kulüpte çok önemli tecrübeler elde ettim, çok güzel anılar ve insanlar biriktirdim. Bana olan desteğiniz ve güveniniz için çok teşekkür ederim. Harika anılar ile burdan ayrılıyorum ama her zaman kalbimde olacaksınız."
Westerlo ise genç file bekçisine "Berke, Westerlo'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye dönüyor. Bize 2 yıl boyunca verdiklerin için teşekkür ediyoruz. Sana gelecekte en iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleriyle veda etti.
Türk iş adamı Oktay Ercan'ın başkanlık, Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ise ikinci başkanlık koltuğunda oturduğu KWC Westerlo, Belçika Proximus Ligi'ni (2. Lig) dördüncü sırada tamamladı. Kulübün kadrosunda bu sezon Barış Alıcı Fenerbahçe'den, Atabey Çiçek ise Medipol Başakşehir'den kiralık olarak yer aldı.
Westerlo'nun paylaşımı:
Berke leaves KVC Westerlo and returns to Fenerbahçe. He has a wonderful goodbye message for our supporters.— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) May 17, 2021
Thank you for giving everything for us for two years. We wish you all the best for the future Berke! pic.twitter.com/0Xvq0OUiOk
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