Beşiktaş Başkanı Çebi'den ezeli rakiplere gönderme: Üzülmesinler!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’de yarın oynanacak dev maç öncesi ezeli rakiplerine göndermede bulundu.
Futbol dünyası derbinin havasına girmeye başladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’de yarın oynanacak dev maç öncesi ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Bankalar Birliği töreninde konuşan Çebi, derbinin 3 takımı ilgilendirdiğini ifade etti. Çebi şunları söyledi:
"UMARIM DOSTÇA BİR MAÇ OLUR"
“Benim temennim iki takım üzülmesin. Fenerbahçe de Galatasaray da üzülmesin.
Elbette Beşiktaş hiç üzülmesin. İsteğim Beşiktaş'ın kazanması. Ali Bey de Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyordur. Umarım dostça bir maç olur. Hakemlerin konuşulmadığı bir pazar gecesi ile pazartesi sabahı olmasını diliyorum.”
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