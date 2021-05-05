Beşiktaş derbi hazırlıklarına kondisyon ve taktik çalışmayla devam etti
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncular uyarı aldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas ile küçük oyunların yer aldığı çalışmalar yapıldı. Sergen Yalçın oyuncuları sık sık uyardı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.
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