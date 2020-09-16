16 Eylül 2020 Çarşamba, 08:26

Beşiktaş, Josef'in lisansını bekliyor.

Sosyal medyadaki iddialara göre; Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'dan flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, siyah-beyazlıların oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermiyor. Beşiktaş yönetimi ise olayı "saat farkından kaynaklanan bir sıkıntı" olarak yorumladı.