Beşiktaş maçı, Hüseyin Çimşir’in geleceğini belirleyecek
Erzurumspor’da Başkan Hüseyin Üneş istifa ederken gözler Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’e çevrildi.
Ligde alınan sonuçların ardından BB Erzurumspor’da Başkan Hüseyin Üneş istifa ederken gözler Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’e çevrildi. Üneş’in istifası sonrasında başkanlık koltuğuna oturan Asbaşkan Ömer Düzgün, bu hafta alınacak sonuç doğrultusunda teknik direktörlük değişikliğine gidebilir. Erzurum ekibinde Giray Bulak ve Mesut Bakkal isimleri gündemde.
Üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa ederken, Üneş’in yerine Asbaşkan Ömer Düzgün koltuğu devraldı. Teknik direktörlük koltuğuna oturan Hüseyin Çimşir, alınan başarısız sonuçların ardından taraftarın hedefindeki isim olurken, bu hafta oynanacak olan Beşiktaş maçının sonucu doğrultusunda Çimşir’in de geleceği belli olacak. Teknik direktör konusunda BB Erzurumspor’da birçok isim gündeme gelirken, Süper Lig’i bilen tecrübeli hocalar ön plana çıkıyor. Hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş maçının sonucu doğrultusunda bu konuyu gündeme getirmeyi düşünen BB Erzurumspor Yönetimi, Hüseyin Çimşir’le yolların ayrılmasına karar verilmesi durumunda Giray Bulak ve Mesut Bakkal’dan birini takımın başına geçirmeyi planlıyor.
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe saydılar
- Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
- İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti! 180 derecelik dönüş
- Vitesleri karıştırdı, ölümden döndü!
- İstanbul'da film gibi soygun anı kamerada
- Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Polise ve bekçiye saldırıp küfür ettiler
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı