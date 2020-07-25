Beşiktaş üçüncülüğü kaptı
Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 mağlup eden siyah beyazlıların gollerini Atiba, Diaby ve Elneny kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla, Göztepe deplasmanından 3-1 mağlup ayrılan Sivasspor'un üzerine çıkarak ligi üçüncü sırada tamamladı.
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