Beşiktaş üçüncülüğü kaptı

Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2020 Cumartesi, 23:04
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Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 mağlup eden siyah beyazlıların gollerini Atiba, Diaby ve Elneny kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla, Göztepe deplasmanından 3-1 mağlup ayrılan Sivasspor'un üzerine çıkarak ligi üçüncü sırada tamamladı. 


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