Beşiktaş üçüncülüğü kaptı

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 23:04

Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 mağlup eden siyah beyazlıların gollerini Atiba, Diaby ve Elneny kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla, Göztepe deplasmanından 3-1 mağlup ayrılan Sivasspor'un üzerine çıkarak ligi üçüncü sırada tamamladı.