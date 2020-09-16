Beşiktaş'ta Josef de Souza ilk antrenmanına çıktı

16 Eylül 2020 Çarşamba, 14:26

Beşiktaş, Süper Lig’in 2'nci haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Yeni transfer Josef de Souza da, Siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Josef yeni arkadaşlarıyla kısa sürede uyum sağladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’deki Fraport Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.



