Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, "Önce Aboubakar" dedi

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile yola devam etmek istiyor.
Şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta gelecek yılın planlaması yapılırken Sergen Yalçın Aboubakar'ın kalmasını istedi.
Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile yola devam etmek istiyor.
Şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta gelecek yılın planlaması yapılırken Sergen Yalçın Aboubakar'ın kalmasını istedi.
Yönetim de ünlü futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırıp, yeni şartları görüşmek istediğini bildirdi. Aboubakar Beşiktaş'ın gol yükünü çeken isim olarak dikkat çekti.
Başkan Ahmet Nur Çebi'den onay çıkarsa Aboubakar'la 3 yıllık sözleşme imzalanacak.