Beşiktaş'tan Welinton'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı stoper Welinton'un arka adalesinde 2'nci derece zorlanma olduğu açıklandı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı stoper Welinton'un arka adalesinde 2'nci derece zorlanma olduğu açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımımızın 6 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ÜNlü futbolcu en az 2 hafta oynayamayacak.
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